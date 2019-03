Sassuolo, Peluso: "Bologna sfida fondamentale per il nostro obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Peluso, oggi intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così dell'ultimo ko dei neroverdi contro la Sampdoria e della prossima sfida al Bologna del Dall'Ara: "Una sconfitta che è archiviata ma fa male, perché è stata una partita brutta ma dobbiamo voltare pagina, stiamo lavorando per la partita di domenica che è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. Loro stanno trovando continuità col nuovo allenatore, a gennaio hanno cambiato tanto e i risultati si sono visti. Per rientrare a casa con qualcosa di positivo, dovremmo affrontare la partita col piglio giusto".

Sassuolo in calo: "Non va scordato come la squadra sia formata da tanti giovani elementi. Le prestazioni ci sono state, a parte contro la Samp, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo sul campo. In ogni caso i numeri dicono che abbiamo fatto solo una vittoria nel girone di ritorno, e servono punti per raggiungere il nostro obiettivo. Tenerci lontano dalla zona retrocessione è la prima cosa, ogni partita può far svoltare la stagione".

Dall'essere riserva al rinnovo contrattuale. "Nel calcio le dinamiche possono cambiare velocemente, nel bene e nel male. Sono partito con l'handicap dell'infortunio, sono tornato a pieno regime a ottobre e la squadra stava andando bene; ma ho dato il massimo in allenamento, e a gennaio complici anche alcuni infortuni ho iniziato a giocare. Sono contento di essermi guadagnato il posto, il rinnovo contrattuale e di avere la stima dell'allenatore".