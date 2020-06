Sassuolo, Peluso: "Inizio complicato con Atalanta e Inter. De Zerbi? Mi auguro possa restare"

Il terzino del Sassuolo Federico Peluso è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Si parte dall'inizio da brividi per i neroverdi, che in tre giorni dovranno affrontare Atalanta e Inter: "Inizio complicato, speriamo di non trovarle subito in forma. Confidiamo di ricominciare con lo stesso stato psicofisico ottimale che avevamo prima di fermarci".

Che campionato dobbiamo aspettarci?

"Non ci sono precedenti, difficile fare previsioni. Non sarà facile giocare a certi ritmi scendendo in campo ogni 3-4 giorni, ce la metteremo tutta per offrire uno spettacolo all'altezza. Conterà tantissimo l'aspetto fisico, bisognerà gestirci al meglio".

De Zerbi resterà?

"Mi auguro di sì, potrebbe proseguire questo progetto che sta prendendo sostanza visto che il gruppo lo segue ancora meglio e si riesce a mettere in pratica la sua idea di calcio. Non so cosa deciderà, è seguito da tanti club, ma conta solo il presente che in tutti noi sta assorbendo ogni energia".