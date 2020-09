Sassuolo, quante occasioni nei primi 45': 17 conclusioni, è record in serie A

Sassuolo da record nel match contro il Cagliari: la squadra di Roberto De Zerbi ha tentato la conclusione in ben 17 occasioni durante i primi 45'. Un dato storico, visto che la compagine neroverde non aveva mai tirato così tanto in una frazione di gioco da quando ha esordito in serie A. Nonostante la mole di gioco prodotta, il punteggio è ancora bloccato sullo 0-0.