Sassuolo, Romagna aspetta Immobile: "Sarà stimolante affrontarlo"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio, il difensore del Sassuolo Filippo Romagna ha parlato così dei prossimi avversari: "E' una squadra forte che ha tanta qualità in avanti, giocatori come Immobile che segnano tantissimo ma siamo pronti".

C'è Immobile, per voi difensori un banco di prova importante.

"E' un grande stimolo affrontare questi campioni, è in un grande momento e sarà una sfida stimolante".

La squadra è finita spesso sul banco degli imputati per i gol subiti, vi sentite più sotto pressione, come difensori?

"Sotto pressione no, tutte le partite sono difficili. La Lazio ha attaccanti forti e tanta qualità, è un banco di prova importante per noi e ci stiamo lavorando tanto anche con mister Bianco che fa parte dello staff da diverse settimane. Spesso subiamo gol perché proponiamo un calcio molto bello da giocare e penso da anche da vedere ma questo comporta dei rischi, stiamo lavorando su questo ma non cambieremo mai la nostra mentalità, tutti crediamo in questo modo di giocare".