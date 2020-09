Sassuolo, scambio in vista con il Cagliari tra Romagna e Tripaldelli: ai sardi anche 1 milione

Scambio in vista tra Cagliari e Sassuolo. È infatti ai dettagli l'operazione che porterà Filippo Romagna in nerovorde e Alessandro Tripaldelli in Sardegna. I neroverdi verseranno nelle casse dei rossoblù anche 1 milione di euro, visto che il difensore è stato valutato 4 milioni e il giovane classe 1999 uno in meno.