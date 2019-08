Sassuolo, si scalda la pista Kouame. Soldi e Babacar per il Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo continua a trattare con il Genoa per lo scambio Khouma Babacar-Christian Kouame. Possibile scambio di punte tra i due club: trattativa in corsa. Si discute di cifre e prezzi: il Sassuolo valuta la sua punta 8-10 milioni di euro, il Genoa vorrebbe il doppio per il suo attaccante, quindi potrebbe avere un conguaglio fra gli 8 e i 10 milioni di euro dal Sassuolo. Lo scambio potrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso con diritto-obbligo di riscatto. A riferirlo è SassuoloNews.net.