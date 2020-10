Sassuolo-Torino 3-3, le pagelle: Djuricic e Belotti i migliori, le difese (e Sirigu) fanno flop

Sassuolo-Torino 3-3

(71’ Djuricic, 84’ Chiriches, 85’ Caputo; 33’ Linetty, 77’ Belotti, 79’ Lukic)

Consigli 7 - Raccoglie il pallone dal fondo del sacco tre volte, ma se il Sassuolo non perde è anche merito suo. Parate decisive, su Belotti e su Verdi: una certezza.

Ayhan 5 - Centrale prestato alla fascia, soffre poco ma spinge ancora meno. (Dal 62’ Muldur 6,5 - Altro passo, altra incisività. Entra e mette l’assist che vale il gol di Djuricic).

Chiriches 6 - Facciamo che il voto è una media, forse anche generosa. Ha qualche responsabilità sul gol di Linetty e soprattutto su quello di Belotti. Si fa perdonare con una rete meravigliosa, che dà il via alla rimonta.

Ferrari 5 - Dietro si balla. Non solo per colpa sua, ma anche. Tanta difficoltà su Belotti, gioca quasi tutto il secondo tempo da ammonito e si sente.

Kyriakopoulos 5,5 - Soffre la spinta di Vojvoda, che potrebbe essere attaccata ma non succede quasi mai. (Dal 74’ Rogerio 5,5 - Sulla falsariga del sostituito, le cose migliori del Sassuolo arrivano dall’altra fascia).

Locatelli 6,5 - Meno appariscente che in altre occasioni, soffre la fisicità dei centrocampisti granata. Regge, comunque, quasi da solo il centrocampo.

Lopez 5 - Prima da titolare. Interessante, non proprio il signore del gioco “venduto” da Villas-Boas. E ci mettiamo anche un paio di leggerezze di troppo. Ma è ancora presto per un giudizio definitivo. (Dal 62’ Bourabia 5,5 - De Zerbi gli rimprovera di avere ancora indosso le ciabatte. In effetti, non entra nel migliore dei modi).

Berardi 6,5 - Il suo sigillo, seppure non sul tabellino, c’è. Ha il merito di alzare il ritmo quando il Sassuolo capisce che può riprendere la partita.

Raspadori 6 - Qualche bel colpo, gioca soprattutto nella fase “nebbiosa” della gara e la prestazione ne risente. (Dal 62’ Boga 5 - Sbaglia un gol facile facile. Bentornato, per quello vero dovremo aspettare ancora un po’).

Djuricic 7 - A tutto campo, è il migliore dei suoi anche nel momento peggiore del Sassuolo. Segna un gol che è una meraviglia ed è, per ampi tratti della gara, l’unico davvero convincente dei neroverdi. (Dal 90’+6 Traoré -)

Caputo 7 - Non c’è, ma si sente. Si nasconde nelle pieghe della difesa granata, poi sbuca all’improvviso, più in alto di un marcantonio. Segna un gol pesante.

De Zerbi 6 - Divertente è divertente. A un certo punto dovrà scendere dall’ottovolante perché le rimonte non sempre vanno a buon fine e comunque fanno male alle coronarie. Pregi e difetti del suo calcio: attacca, ma subisce tanto. In generale, soffre il duello con Giampaolo, la cui squadra, oggi, ha giocato meglio.

Sirigu 5 - Un paio di uscite che da lui non ci aspetteremmo, completamente a vuoto. Sui gol non ha colpe.

Vojvoda 6,5 - Un brutto fallo e un’improbabile veronica in possesso basso. Il cross per lo 0-1 e un salvataggio sulla linea di porte. Gioie e dolori, ma più gioie. (Dal 62’ Singo 6 - Propulsione inferiore rispetto al compagno).

Bremer 4,5 - Si fa superare con grande facilità da Caputo sul gol del 3-3. È una pecca quasi imperdonabile, tanto più se sommata all’uscita errata sul gol di Djuricic.

Lyanco 5,5 - Anche lui, in generale, potrebbe fare di più. Sfortunato ma non molto accorto in occasione del tacco del serbo.

Rodriguez 5 - Giampaolo gli dà fiducia, dalle sue parti il Torino arranca quando c’è da difendere il vantaggio. E in fase offensiva non si vede mai. (Dall’89’ Ansaldi s.v.).

Meite 6,5 - Domina a centrocampo, soprattutto quando la palla non si vede e contano i muscoli. Consigli gli nega il gol in avvio gara.

Rincon 6 - A proposito di muscoli, El General ne ha a sufficienza. Continua a non essere un regista, ci si dovrà fare il callo. (Dall’89’ Segre s.v.).

Linetty 7 - Il gol, e non solo. Collante del centrocampo, si sgancia e fa male alla difesa neroverde. Cala col passare dei minuti.

Lukic 7 - Promosso, da trequartista sui generis. Pronti via manda in porta Verdi, poi segna una bella rete, voluta e cercata nel combinare con il signore qui sotto. Fa tante cose, e spesso bene.

Belotti 7,5 - Non c’è solo lui, ma c’è soprattutto lui. Quando serve, il Torino si piazza sulle sue spalle e si fa portare in giro per il campo. Spesso capita anche ai difensori avversari, vedasi Chiriches. Generoso sul 2-3. Meriterebbe una squadra alla sua altezza.

Verdi 5,5 - Sembra la partita del riscatto, finisce come al solito. Parte bene, e poi Consigli gli nega anche un gol. Tra uno spunto e l’altro, però, si vede troppo poco. E non è colpa della nebbia. (Dal 74’ Nkoulou 6 - In qualche modo, il suo ingresso è una mossa offensiva. Non ha colpe sui gol).

Giampaolo 6,5 - Peccato, perché la vittoria sarebbe stata cruciale e forse anche meritata. Si tiene un punto che consente comunque di smuovere la classifica e soprattutto gli animi. Regala anche un brivido quando abbandona la difesa a quattro. Gutta cavat lapidem?