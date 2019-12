Sassuolo, Turati: "Che emozione il debutto, primo pensiero a mia madre"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro la Juventus, il portiere del Sassuolo Stefano Turati ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono veramente emozionato. Non ci sto credendo. Sono veramente felicissimo".

Un post su Instagram per festeggiare l'esordio in A?

"Ci penserò più avanti. La cosa che ho pensato in questo momento è stata vedere al più presto i miei genitori perchè a loro devo tutto".

I primi pensieri?

"Il primissimo pensiero avuto è stato di dare un bacio a mia mamma. E' fuori ad aspettarmi".

Quando hai saputo di scendere in campo?

"Sono arrivato sabato mattina a fare allenamento e l'ho saputo su due piedi. Ufficialmente l'ho saputo ieri sera".

La parata più difficile?

"Quella che mi è sembrata più difficile quella su Ronaldo. Lui non è un giocatore come gli altri".

Cosa hai pensato stanotte?

"Non pensavo di dormire. Ho pensato al mio percorso, alla mia crescita individuale. Pensi tanto e speri che vada sempre tutto bene".

L'incrocio con Buffon?

"E' stato veramente emozionante. Prima lo vedi in tv e oggi me lo sono visto di fianco. A fine partita mi ha detto che sono stato bravo".