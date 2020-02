Scadenza 2020 - Cavani, bomber scaccia bomber. Andrà a Miami?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bomber scaccia bomber. Dopo sette stagioni al Paris Saint-Germain, in cui il suo posto non è stato (quasi) mai in discussione, Edinson Cavani ha subito il ciclone Mauro Icardi. L'uruguaiano ha iniziato il campionato come titolare, poi si è fermato per un problema fisico e nel frattempo l'argentino ha iniziato a segnare senza soluzione di continuità. Così, gli unici due gol segnati dal Matador in Ligue 1 restano i due realizzati nelle prime giornate contro Nimes e Rennes. E l'addio sembra praticamente già scritto.

Con l'Atletico sono volati gli stracci. A gennaio, Cavani è stato cercato a lungo dall'Atlético Madrid: alla fine l'affare non s'è fatto, e la madre del centravanti ex Napoli ha attaccato duramente il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo. Senza chiudere le porte a un trasferimento estivo, va detto. Ma andrebbe prima ricucito il rapporto tra le parti dopo lo strappo materno. Proprio la piazza partenopea, quando si parla di Cavani, è di quelle da menzionare a tutti i costi, ma al momento un suo ritorno non sembra al primissimo posto nei piani di Aurelio De Laurentiis. Nell'immediato, c'è ancora spazio per le offensive, in vista della MLS che inizierà a fine febbraio, dell'Inter Miami di Beckham, suo ex compagno all'ombra della Torre Eiffel. L'offerta della franchigia statunitense è di quelle da far tremare i polsi: se farà breccia, niente parametro zero. Altrimenti Cavani farà gola a molti in estate.

I numeri di Cavani in questa stagione

Presenze: 15 (10 in Ligue 1)

Minuti: 589 (351 in Ligue 1)

Gol: 5 (2 in Ligue 1)

Assist: 1 (0 in Ligue 1)

Dove può andare: le percentuali

PSG 20%

Inter Miami 60%

Napoli 5%

Altra destinazione 15%