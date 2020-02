Scadenza 2020 - Matic, da titanico a poco utilizzato. Derby di Milano?

Nemanja Matic è passato dall'essere un centrocampista di sicuro affidamento, quasi titanico nel suo incedere, a - quasi d'un tratto - perdere le proprie peculiarità, i galloni del titolare e quasi quelli della riserva, soprattutto dopo l'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer. È ancora nelle rotazioni dell'allenatore, ma non è certamente considerato incedibile. Questo è il motivo principale per cui a gennaio non si è mosso, nonostante le richieste e la voglia di cambiare aria dopo le continue esclusioni.

Derby di Milano o nuove destinazioni? Su di lui ci sono, con le antenne drizzate, i due club di Milano. Perché Matic può essere un'occasione per entrambi: forte, potente, paga però il problema già visto con Vidic: se il Manchester United ti mette in disparte, il rischio è che tu non riesca più a essere ad altissimi livelli. A quel punto potrebbe prendere in considerazione anche qualcosa di nuovo, dal Qatar o, più in generale, dai paesi considerati "minori" calcisticamente ma con ingaggi da top.

I numeri di Nemanja Matic in questa stagione

Presenze: 17 (8 in Premier League)

Minuti: 1306 (601 in Premier League)

Gol: 1 (0 in Premier League)

Assist: 1 (0 in Premier League)

Dove può andare: le percentuali

Milan 30%

Inter 20%

Altra destinazione 50%