Scadenza 2020 - Pedro, quanto costa rientrare a casa? Scelta dura

© foto di Federico Gaetano

Ci sono delle porte, nella carriera e nella vita di ognuno, che possono essere inforcate. Alle volte, però, la strada è sbarrata per vari motivi. Nel calcio possono essere soldi, motivazioni oppure, più semplicemente, l'importanza che rivesti in un determinato momento e in una certa squadra. Quella che portava fino a Barcellona, per Pedro Rodriguez, poteva essere un rientro a casa, nella formazione che lo ha lanciato dopo un inizio quasi anonimo, tanto che il rischio era stato quello di finire in prestito, per poi divenire l'unico giocatore ad avere giocato tutte e sei le partite decisive per i sei trofei del primo anno di Guardiola.

Il Barça ha preso Trincao, la Roma Carles Perez. Nell'ultima sessione di mercato si è parlato anche della sua possibile cessione, visto che fra sei mesi sarà in scadenza. E la Roma si era molto interessata, al di là di un contratto davvero esagerato, salvo poi andare su Carles Perez. Possibile un ritorno di fiamma a giugno? Si vedrà. Potrebbe esserci anche il Barça, sebbene abbia già speso più di qualche milione per Trincao, ala portoghese del Braga, scippato alla concorrenza di molte squadre. A 33 anni non è da escludere pure un possibile addio verso una meta esotica (e con tanti soldi in ballo). Al momento è molto complicato saperlo.

I numeri di Pedro in questa stagione

Presenze: 31 (24 in Premier League)

Minuti: 2.252 (1.729 in Premier League)

Gol: 5 (4 in Premier League)

Assist: 5 (4 in Premier League)

Dove può andare: le percentuali

Chelsea 10%

Barcellona 30%

Altre destinazioni 60%