Scadenza 2020 - Vertonghen opportunità per la difesa. O ritorno all'Ajax?

Jan Vertonghen è una di quelle classiche opportunità a parametro zero che sono da cogliere. Perché bravo sia al centro della difesa che, eventualmente, come terzino difensivo in una retroguardia a quattro. E poi perché l'esperienza e la bravura del belga continuano a farne una colonna sia del Tottenham di José Mourinho che della nazionale di Roberto Martinez. Nell'estate scorsa è stato a un passo dalla Roma, ma per una questione di prezzo (gli Spurs chiedevano troppo) non se ne fece nulla.

Possibilità Italia o ritorno all'Ajax? Così quello che è stato un discorso per il 2019 può ripresentarsi nel 2020, con rinnovata forza. Perché Vertonghen aiuterebbe tutti i club di prima fascia - Napoli, sempre alla ricerca di un centrale dopo i tentennamenti di Kumbulla, ma anche l'Inter - e può giocare sia a tre che a quattro. Da valutare l'ingaggio, sicuramente alto, ma inferiore a quello dei top. Per questo potrebbe anche esserci un rientro all'Ajax, casa base, quasi romantico.

I numeri di Vertonghen in questa stagione

Presenze: 22 (16 in Premier League)

Minuti: 1851 (1364 in Premier League)

Gol: 1 (1 in Premier League)

Assist: 1 (1 in Premier League)

Dove può andare: le percentuali

Tottenham 40%

Inter 15%

Napoli 15%

Ajax 15%

Altre destinazioni 15%