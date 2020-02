Scambio Nainggolan-Kessie. Inter e Milan ne parleranno in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre la Fiorentina tentava l'assalto e il Cagliari riusciva a strappare il sì del giocatore, l'Inter trattava l'addio di Radja Nainggolan con un altro club. Si tratta del Milan che, secondo quanto riportato da FcInterNews, lavorava sull'ipotesi di uno scambio con Franck Kessie, centrocampista ivoriano emerso come possibile obiettivo di mercato dei nerazzurri anche nella sessione invernale di trasferimento.

Da non escludere che tale ipotesi venga ripresa in esame la prossima estate quando terminerà il prestito secco del belga in Sardegna e le due società dovranno operare per la costruzione delle rispettive rose per la stagione 2020/2021.