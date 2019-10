© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante l'assemblea degli azionisti del club rossonero, in corso a Casa Milan, ha preso la parola anche il presidente Paolo Scaroni, che ha parlato della necessità di costruire lo stadio per aumentare i ricavi: "Pensiamo che disporre di uno stadio di proprietà, moderno, potrebbe far aumentare i ricavi in modo sostanziale. I grandi club hanno ricavi da stadio di oltre 100 mln di euro, il Milan e l'Inter ne hanno 34. Il gap rischia di essere la ragione per cui Inter e Milan non sono a livello delle altre squadre europee. Il piano B c'è, ed è sempre con l'Inter".