Scaroni: "Milan senza Champions? Impatto economico evidente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport", partendo dal tema del razzismo: "Cosa non funziona in Italia? Anche in questo campo, come in molti altri, dobbiamo copiare dall'Inghilterra che nel calcio è 10 anni davanti all'Italia. Là ci sono episodi in cui si va a caccia degli episodi di razzismo anche se avvengono fuori dallo stadio, mentre da noi c'è un atteggiamento un po' passivo e si interviene solo quando ci sono episodi vistosi. Fermare o non fermare la partita è un terreno su cui non voglio muovermi, sono decisioni che devono prendere l'arbitro e il responsabile dell'ordine pubblico. Io dico soltanto che abbiamo un filmato in cui ci sono 32 episodi di razzismo nella partita di Coppa Italia con la Lazio e se si voleva andare a cercare, si trovava. Ho questo filmato e l'ho mandato al presidente del Coni, a quello della Figc e della Lega. Inoltre, la partita di Coppa Italia era stata preceduta da determinati episodi, mi sarei aspettato maggiore attenzione. Non dico di sospendere la partita, ma di fermarla per mettere fine a certe cose".

Cosa sta facendo il Milan per il razzismo? "Noi ci muoviamo da sempre contro queste cose. Il Milan e la nostra tifoseria è assente da questi fenomeni di razzismo da anni, almeno in epoca recente"

Gattuso? "Ho visto la partita ieri, il Milan non gioca a buoni livelli da un paio di mesi. E' chiaro che abbiamo avuto un calo di forma, non forniamo più le prestazioni di due-tre mesi fa. L'obiettivo di Champions si è allontanato anche se non ci arrendiamo e continuiamo a fare del nostro meglio. Sui temi tecnico-sportivi però non mi esprimo, abbiamo un amministratore delegato ed abbiamo una direzione tecnica-sportiva con Leonardo e Maldini, lascio loro esprimersi su questi temi".

Cosa succederebbe senza la Champions? "Ci sarebbe sicuramente un impatto economico evidente e immediato, poi sarebbe un tema che allontanerebbe un po' il rimettere il Milan dove noi vogliamo riportarlo. Devo dire però che il nostro è un progetto a medio-lungo termine, l'ingresso in Champions non era nel nostro budget di questa stagione, quindi qualificarsi alla Champions sarebbe stata una sorpresa positiva. Poi ovvio che ci avevamo fatto la bocca e ora siamo delusi, ma continueremo a lottare per provare a raggiungere questo obiettivo".