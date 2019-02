Scarpa d'Oro: 1° Messi, 3° CR7. Quagliarella con Pepé e Cavani

© foto di Insidefoto/Image Sport

La UEFA ha aggiornata la classifica per la Scarpa d'Oro 2018/19 alla luce delle ultime giornate di campionato. Saldamente al comando Leo Messi, già vincitore della scorsa edizione. Sul podio anche Mbappé e Cristiano Ronaldo, attuale capocannoniere della Serie A. Tra i primi 14 anche Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Di seguito il dato.

42 Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 21 gol x 2 (coefficiente campionato)

36 Kylian Mbappé (Paris, FRA) – 18 x 2

34 Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA) – 17 x 2

32 Edinson Cavani (Paris, FRA) – 16 x 2

32 Nicolas Pépé (LOSC Lille, FRA) – 16 x 2

32 Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA) – 16 x 2

32 Mohamed Salah (Liverpool, ENG) – 16 x 2

31 Liliu (Nõmme Kalju, EST) – 31 x 1

30 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG) – 15 x 2

30 Zakaria Beglarishvili (Flora Tallinn, EST) – 30 x 1

30 Mbaye Diagne (Kasımpaşa/Galatasaray, TUR) – 20 x 1,5

30 Paulinho (Häcken, SWE) – 20 x 1,5

30 Luis Suárez (Barcelona, ESP) – 15 x 2

30 Duván Zapata (Atalanta, ITA) – 15 x 2

Metodo di calcolo

La classifica della Scarpa d'Oro ESM è composta moltiplicando i gol realizzati in campionato per un coefficiente di difficoltà, che varia a seconda della nazione ed è calcolato con la lista coefficienti UEFA. Solo i primi cinque campionati hanno un moltiplicatore pari a 2; quelli di fascia media hanno un moltiplicatore di 1,5, mentre quelli più in basso hanno un moltiplicatore pari a 1.