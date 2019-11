© foto di www.imagephotoagency.it

Robert Lewandowski si ferma per la prima volta in Budnesliga, ma resta al comando della classifica della Scarpa d'Oro. Ciro Immobile sul podio mentre nella Top 10 troviamo una vecchia conoscenza del calcio italiano. O meglio, una meteora: Kamil Wilczek, 4 presenze al Carpi nel 2015 prima di lasciare l'Italia dopo sei mesi, trovando fortuna in Danimarca.

1 - Robert Lewandowski (Bayern) 32 punti

2 - Erik Sorga (Flora Tallinn) 31

3 - Ciro Immobile (Lazio) 30

4 - Ilia Shkurin (Energetik-BGU Minsk) 25.5

5 - Timo Werner (Lipsia) 24

6 - Jamie Vardy (Leicester) 24

7 - Erling Haaland (Salisburgo) 22.5

8 - Kamil Wilczek (Brondby) 22.5

9 - Jean-Pierre Nsame (Young Boys) 22.5

10 - Mohamed Buya Turay (Djurgardens) 22.5