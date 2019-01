Schiattarella attende il via libera, Ciofani ai saluti: il punto sul Frosinone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti errori commessi in estate e la voglia di rimediare per raggiungere una difficile salvezza. Il Frosinone però non vuole operare rivoluzioni ed è alla ricerca solo di qualche tassello di esperienza da aggiungere alla rosa a disposizione di Marco Baroni.

ACQUISTI

Sulla lista della spesa del club ciociaro ci sono da tempo diversi nomi. Su tutti Pasquale Schiattarella, che potrebbe lasciare la SPAL e rifiutare la corte dell'Udinese. Poi Danilo Cataldi, chiuso alla Lazio e alla ricerca di continuità. In attacco piacciono Paloschi (che però tornerebbe volentieri al ChievoVerona), Falcinelli, Trotta e Stepinski, mentre in difesa i fari sono puntati su Zukanovic e lo svincolato Polenta.

CESSIONI

Nessuna rivoluzione, come detto, e fiducia al gruppo che ha portato avanti fino a questo momento la baracca. Una cessione, però, sembra inevitabile e davvero dolorosa: quella di Daniel Ciofani, capitano e bandiera del club. L'attaccante è conteso da diverse società di Serie B, Cremonese e Spezia in particolare. A centrocampo, l'acquisto di Schiattarella è subordinato a una cessione: Crisetig e Hallfredsson sono i due indiziati principali, ma anche Vloet, Matarese e Besea potrebbero essere girati in prestito per maturare.