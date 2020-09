Schick saluta la Roma: è a Leverkusen per le visite mediche col Bayer

Ci siamo: Patrik Schick sta per salutare la Roma. L'attaccante è a Leverkusen per effettuare le visite mediche con il Bayer. Trasferimento in vista dai giallorossi alle Aspirine, affare da poco meno di 29 milioni di euro coi bonus che sarà ratificato dopo il buon esito dei test medici. Schick è stato accolto a Leverkusen dalla stampa tedesca, in calce il video dei colleghi della Bild.