Sciagura Diakhaby, Ilicic e l'Atalanta ringraziano: al 45' è 1-2, il Valencia deve fare 5 gol

vedi letture

L'Atalanta ha un piede e mezzo ai quarti di Champions League. Virtualmente finita, visto che al Valencia servono 5 gol in 45 minuti, ma la doppietta di Ilicic, tutti e due su rigore regalati da Diakhaby, mette sul 2-6 la sfida del Mestalla, nell'aggregato.

Pronti, via, e l'Atalanta si trova in vantaggio. Perché Ilicic va via sulla destra con la sua solita qualità, salta secco Kondogbia e rientra sul destro, con Diakhaby che in scivolata lo arpiona. Rigore e 1-0 dal dishcetto, dopo tre minuti: miglior inizio non poteva esserci per la squadra nerazzurra che, però, non è in grado di gestire. Così quando i ritmi si abbassano c'è il rischio di prendere gol, come capita al ventunesimo: palla persa da De Roon in mezzo al campo - per un malinteso con Freuler - e il francese viene innescato da un filtrante che Palomino prima intercetta, poi lascia lì, 1-1 dopo ventuno minuti.

L'Atalanta capisce di non potere fermarsi, quindi ricomincia a macinare gioco anche in avanti, in proiezione offensiva. Gosens sulla sinistra prova a trovare Hateboer dall'altra parte, che non arriva. Pasalic manda fuori di un soffio di testa, poi Gomez spedisce alto un buon contropiede. A regalare ancor più fiducia all'Atalanta, se ce n'è bisogno, ci pensa ancora Diakhaby: fallo di mano netto, con l'arbitro richiamato dal Var, e 2-1 che Ilicic trasforma ancora dal dischetto. Si chiude qui il primo tempo, con il Valencia che dovebbe fare cinque gol per vincere.