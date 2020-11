Scozia agli Europei! Serbia ko ai rigori. I britannici si ripresenteranno al torneo 25 anni dopo

Serbia fuori dagli Europei, dentro la Scozia. Incredibile a Belgrado, dove a spuntarla sono i britannici ai calci di rigore. Decisiva l'esecuzione di Mitrovic, che si è visto respingere il tiro da Marshall. Serbia che nonostante la notevole qualità tecnica è stata incapace di qualificarsi a un torneo allargato a 24 squadre ancora una volta. E dire che questa volta c'era la ciambella di salvataggio della Nations League. Scozia che invece tornerà nel grande calcio dopo 23 anni: l'ultima presenza in un torneo che conta è ai Mondiali di Francia 1998 mentre per risalire all'ultima volta gli Europei dobbiamo andare al 1996. La squadra di Steve Clarke sblocca la partita con Christie al 52' e quando sembra fatta arriva il pari di Luka Jovic al 90'. L'inerzia sembra a favore a questo punto dei serbi, gli scozzesi resistono e la portano ai rigori: tutte le esecuzioni finiscono in rete, tranne l'ultima. Scozia tra le grandi e come cantava Rod Stewart per accompagnare la Nazionale ai Mondiali del 1978: "Que serà, serà".