Scudetto 2006 resta all'Inter: rigettato ricorso Juve al Collegio Garanzia

Nuova sconfitta nelle aule della giustizia sportiva per la Juventus, che aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la non assegnazione all'Inter dello scudetto 2005/2006. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il club bianconero è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura di 10mila euro.