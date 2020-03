"Scudetto alla Juve se non si riparte? No, grazie". E Andrea Agnelli mette mi piace

vedi letture

Un like al tempo dei social può voler dire molto, come quello che ieri il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha messo su Twitter a "La Terza Stella": "Scudetto? No, grazie". Al presidente sarebbe cosa poco gradita l'idea di vincere il titolo, il nono di fila, solo perché al momento dello stop i bianconeri erano in vantaggio rispetto alla Lazio. Al momento la società non si è pronunciata in via ufficiale, ma potrebbe restare fedele a una delle idee sbandierate negli ultimi anni dal club: se dovesse mai arrivare la vittoria, dovrà essere conquistata sul campo.