Se Bentancur diventa essenziale: Juve, a centrocampo hai un problema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settima consecutiva da titolare e quando esce si spegne la Juve. Rodrigo Bentancur ha messo a tacere un bel po' di critiche. Apprezzato da Allegri, valorizzato da Sarri: il classico giocatore che piace agli allenatori, non sempre ai tifosi. Essenziale nel suo modo di intendere il calcio, perfetto per chi sa guardare oltre i ghirigori e gli arabeschi, pensa al calcio come a un gioco semplice. Perché il livornese e il suo successore in tante cose sanno diverse, ma come tutti i grandi sanno apprezzare quello che c'è alla base di questo sport. Come Bentancur appunto.

Ora la Juve è in ansia. Nel giro di una settimana: tre mesi di pausa per Khedira, l'ennesimo stop di Ramsey, ora si ferma anche l'uruguaiano. Ed Emre Can sbaglia la partita che non poteva sbagliare, dopo aver rimontato ed essere finito più in alto di Rabiot nelle gerarchie di Sarri. Il quale dice che il mercato lo annoia, ma siamo sicuri che la Juventus non abbia bisogno di andare a caccia, quando la giostra dei desideri riaprirà i battenti?

Esperimenti. Li ha messi in campo lo stesso Sarri. Bernardeschi, Cuadrado, Ramsey. Il primo era nelle sue idee già a luglio, poi scartato perché la sessione estiva non è andata come previsto. Il secondo a centrocampo lascerebbe un buco in difesa. Il terzo fin qui è stato giudicato troppo offensivo per quel ruolo. La chiave sta nel verbo: provare. Che vuol dire adattare. Mettere un po' una toppa, e allora forse un buco c'è. La Juve non è crollata nel giro di due partite, ma la sensazione che lì in mezzo la squadra si possa migliorare c'era, c'è e con ottime probabilità ci sarà ancora. Riflessioni in corso?