Sei punti tutt'altro che scontati: la Juve non sbaglia, ma Ronaldo continua a essere solo

Dopo la sconfitta di Verona, con il fiato sul collo di Inter e Lazio, la Juventus aveva tutto da perdere nelle sfide con Brescia e SPAL. Due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e tutt'altro semplici da affrontare, che hanno reso difficile la vita alla capolista. I bianconeri hanno portato a termine la missione: due vittorie su due, importanti per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. La trasferta di Lione è alle porte, in quella Champions League che resta sempre l'obiettivo principale, sogno e chimera irraggiungibile da ormai 24 anni.

Nonostante le critiche, spesso ingenerose, la squadra di Sarri continua a macinare punti e ora mette pressione alle inseguitrici. Un successo, il diciannovesimo in campionato, ottenuto ancora una volta con un solo gol di scarto: sintomo di forza, ma anche dell'incapacità di chiudere le partite, come ha sottolineato il tecnico nel post-partita: "Purtroppo abbiamo tenuto viva la partita, ma la squadra è in netta crescita. Produciamo tante occasioni, abbiamo colpito sette pali nelle ultime tre partite". Carattere e sufficienza, due facce della stessa medaglia che nella Juventus convivono da inizio stagione e che, per ora, non stanno creando problemi nella marcia verso il nono Scudetto consecutivo. E nonostante la solitudine di Cristiano Ronaldo sia sempre più accentuata: nell'attacco bianconero continua a segnare soltanto il portoghese, che spesso dà l'impressione di essere l'unico riferimento offensivo. Emblematiche un paio di situazioni favorevoli non sfruttate nella ripresa: l'ex Real attacca la profondità, ma tra lui e i compagni di squadra c'è sempre troppa distanza. Cuadrado e Dybala, nelle ultime settimane, hanno dato risposte confortanti; Sarri però dovrà lavorare soprattutto su questo aspetto, perché l'infallibilità di CR7 potrebbe non durare per sempre.