Sei volti nuovi ma nessun 'erede di Batistuta'. La Serie A e l'Argentina, un nuovo capitolo

Un altro tango in Italia. Nonostante le frontiere, nonostante la distanza, nonostante il Covid-19. Dall'Argentina alla Serie A, alla ricerca di un nuovo leader difensivo, di un trequartista, di un esterno. Stavolta, in questa estate, nessun centravanti è arrivato dalla Superliga fino al nostro campionato. Sei giocatori di cui tre difensori centrali, un uomo di fascia, una mezzala, un diez.

Alla ricerca del leader difensivo La Fiorentina ha preso uno dei più interessanti difensori del panorama argentino, come il leader del River Plate, Lucas Martinez Quarta. Dopo un paio d'anni di corteggiamenti italiani, è stato invece l'Hellas Verona a prendere Bruno Amione dal Belgrano, classe 2002 che in terra albiceleste considerano già pronto per giocare tra i big. Il terzo, pagato a suon di milioni, è Lautaro Valenti dal Lanus al Parma.

Fascia, regia, trequarti e nessun nove Nessun centravanti, sicché per un anno niente nuovo Batistuta. C'è speranza in casa ducale semmai per i colpi di genio di Juan Brunetta, strappato ad altri club italiani ed Europei e preso allo scadere dal Godoy Cruz. L'Udinese ha lavorato d'anticipo e ha preso a parametro zero Nahuel Molina, esterno che si è liberato dal Boca Juniors, lo Spezia alla prima storica in A ha preso anche un argentino: si tratta del centrocampista centrale di Capital Federal, Nahuel Estevez. Classe '95, gli Aquilotti gli regalano così la prima esperienza lontana da casa dopo averlo acquistato dall'Estudiantes.