Seko Fofana ha realizzato il suo sogno. Ma col Lens ha giocato solo 27 minuti

In estate aveva destato scalpore la scelta singolare di Seko Fofana. Dopo un'ottima stagione con l'Udinese, fatta di 35 presenze, 3 gol e 8 assist, l'ivoriano aveva deciso di porre fine alla sua avventura in Friuli. Ma nonostante importanti richieste da Italia, Francia e Inchilterra, a sorpresa, aveva scelto di sposare il progetto del Lens. "Ho sempre voluto giocare con questa maglia, quando un club così ti chiama non puoi dire di no", aveva confessato nei giorni della fumata bianca della trattativa. Una scelta singolare appunto, anche se a livello teorico nel club dell'Alta Francia Fofana potrebbe migliorare ulteriormente i propri numeri in vista di un eventuale prossimo trasferimento. E invece la storia del campo racconta di soli 27 minuti giocati in stagione. Colpa di un problema ai tendini del ginocchio accusati in estate e che lo hanno tenuto fuori per le prime 3 di Ligue 1. Poi il rientro, partendo dalla panchina, contro il Bordeaux e la ricaduta che lo stanno ancora tenendo fermo ai box.