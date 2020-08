Fofana al Lens, ci siamo: fissate per domani le visite mediche. All'Udinese 10 milioni di euro

Seko Fofana diventerà nelle prossime ore un nuovo calciatore del Lens. A dare la fumata bianca è il quotidiano francese 'L'Equipe', che svela di visite mediche già fissate per la giornata di domani. Il calciatore è atteso in città questa sera e sarà il primo di quattro acquisto che il club neopromosso in Ligue 1 ha in programma. Nelle casse dell'Udinese circa 10 milioni di euro, bonus inclusi.