Semplici in bilico, ma è l'unico colpevole per l'ultimo posto?

"Sono in discussione? Alleno la SPAL, una squadra che lotta per la salvezza, e può succedere. Purtroppo paghiamo tanti episodi negativi, alcuni infortuni gravi, l'autogol di oggi e i due rigori sbagliati nelle ultime settimane ci hanno portato via punti preziosi". Leonardo Semplici ha commentato in tono quasi rassegnato l'ennesima sconfitta della sua squadra. Dopo aver disputato un ottimo primo tempo sul campo della Roma, gli emiliani sono stati puniti dalle solite disattenzioni e da quei limiti, tecnici e psicologici, già palesati nelle scorse settimane.

Colpe relative - Per il momento, la panchina del tecnico toscano non sembra traballare. La società ferrarese è ovviamente molto riconoscente nei suoi confronti per i risultati raggiunti negli ultimi anni, e i limiti della rosa vanno al di là delle responsabilità specifiche dei singoli, allenatore compreso. La SPAL, adesso, dovrà stringere i denti, cercare di chiudere bene il 2019 e sperare che il nuovo anno restituisca qualche elemento perso per strada. Poi, però, dovranno arrivare i risultati, che sono mancati nella prima parte della stagione, e magari qualche rinforzo. L'obiettivo è quello di non vanificare il grande lavoro e tutti gli sforzi prodotti nell'ultimo lustro, che hanno riportato la società del presidente Mattioli nell'elite del calcio italiano dopo 49 anni.