Sentimenti e mercato: è Conte il ponte tra Morata e Vidal

Baci abbracci e sorrisi smaglianti. Quando c’è il coinvolgimento dei sentimenti anche il calciomercato assume dei contorni differenti, e Arturo Vidal ed Alvaro Morata ne sono testimonianza più che eloquente. Un destino che si intreccia con l’ombra di Antonio Conte che si staglia alle spalle di entrambi. Sia il cileno che lo spagnolo, infatti, ebbero modo di condividere l’esaltante esperienza in bianconero con la guida del tecnico leccese demiurgo del primo ed ispiratore del trasferimento del secondo, attraverso la quale dimostrarono qualità che fino ad allora sembravano solo potenziali e che invece deflagrarono in tutto il loro fragore.

Un legame mai interrotto con il nostro paese, con i colori vestiti all’epoca e con quell’allenatore con il quale si ritroveranno seppur in maniera differente ad avere a che fare nella stagione che verrà.

Per Vidal il rapporto con Antonio Conte rappresenta un vero e proprio innamoramento tecnico, tattico e di carattere, al punto che a precisa domanda sul guerriero cileno l’attuale allenatore dell’Inter rispose che sarebbe stato proprio lui il giocatore che avrebbe scelto se avesse dovuto affrontare una guerra. Non un caso che dopo un corteggiamento durato più di un anno le parti si siano felicemente ricongiunte, con l’obiettivo di lanciare il guanto di sfida alla Juventus… di Morata.

Già, perché anche su quel versante il romanticismo non manca di certo: Conte è uno degli ispiratori del calcio di Pirlo, che dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid è stato compagno ed estimatore al punto da aver fatto proprio il suo nome nel momento in cui si è posto il problema di trovare un nuovo centravanti per la Juventus. Di seguito le questioni affettive, con l’amore mai sopito tra Morata ed il bianconero e le offerte respinte provenienti dal nostro campionato in attesa di una richiamata da parte della Vecchia Signora. Arrivata un po’ a sorpresa, ma pronta a regalare una sfida nella quale mercato, sentimenti e campo sono pronti ad intrecciarsi ancora una volta.