Senza Buffon Pirlo chiama Israel: la storia dell'amico (e connazionale) di Bentancur

L’affaticamento muscolare al polpaccio occorso a Gigi Buffon spalanca le porte della prima squadra al portiere dell’Under 23 Franco Israel in vista della sfida di questa sera in Champions League contro il Ferencvaros. Per l’uruguaiano, nato nel 2000 a Nueva Helvecia, si tratta della prima convocazione con i più grandi dall’arrivo nell’agosto del 2018 a Torino dal Nacional. Primi due anni in Primavera, crescita esponenziale e salto, da titolare, tra i professionisti dove difende la porta dell’Under 23 agli ordini di Zauli. Strappato più di due anni fa alla corte del Barcellona, Israel è considerato un talento di sicuro avvenire da tenere sott’occhio nel corso delle prossime annate. L’ambientamento a Torino è stato favorito anche da una grande amicizia con il connazionale Rodrigo Bentancur nato nella stessa cittadina: il centrocampista in passato si è palesato anche sulle tribune del campo di Vinovo per seguire da vicino la prestazione dell’amico. E adesso il sogno di Israel prende forma con un ritiro tra i grandi in una serata di Champions League. Con l’idea futura di poter vivere queste notti da protagonista.