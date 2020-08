Serata da incubo per Icardi, costretto ad assistere alla sconfitta del suo PSG dalla panchina

Finale amara, amarissima, per Mauro Icardi. Non solo perché il suo Paris Saint-Germain è uscito sconfitto nell'ultimo atto della Champions League da parte del Bayern Monaco, ma anche perché l'attaccante argentino è stato costretto a guardare la sconfitta dei compagni seduto in panchina per tutto l'arco dell'incontro. Tuchel, peraltro, gli ha preferito Choupo-Moting quando, al minuto 82, c'era da rimpiazzare Di Maria.