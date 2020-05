Serie A alle 17? Calcagno (AIC) ribadisce: "Fatta esplicita richiesta di evitare il pomeriggio"

Ospite di Zona Cesarini, sulla Rai, il vicepresidente dell'AIC Umberto Calcagno ha parlato così della preoccupazione in seno all'AssoCalciatori per l'ipotesi di giocare alle 17 in piena estate: “Per quanto riguarda gli orari delle partite abbiamo fatto un’esplicita richiesta: non possiamo utilizzare lo slot del pomeriggio, giocando ogni 3 giorni e dopo un lungo periodo di inattività. Gli staff delle società sono sempre più preparati e sono certo che metteranno la loro competenza a disposizione dei calciatori per far ripartire la macchina al meglio”.