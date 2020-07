Serie A, anticipo degli orari: AIC e tv non sono convinti. Accordo ancora lontano

vedi letture

Si prospetta una fumata grigia per quanto riguarda l’anticipo degli orari delle partite di Serie A. Per il momento i tre slot per il calcio d’inizio sono fissati a 17.15, 19.30 e 21.45 ma negli ultimi giorni si stava lavorando ad anticipare almeno di un quarto d’ora il tutto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, non si registrerebbero passi in avanti fra la Lega, l’AIC e i broadcaster. Per trovare l’ok bisognerebbe trovare pareri favorevoli per la gara delle 16.45, orario che non piace ai calciatori.