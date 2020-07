Serie A, caos rigore in Roma-Parma: l'arbitro Fabbri verso un lungo stop

I vertici arbitrali starebbero pensando di lasciare fuori Michael Fabbri fino al termine della stagione dopo il grave errore commesso in Roma-Parma. E' stato ritenuto colpevole di uno sbaglio troppo grande in un momento così delicato per gli arbitri e per la stagione soprattutto dopo aver già attirato su di sé le ire di altri club come la Fiorentina dopo il rigore concesso a Caicedo nel match contro la Lazio. Un'esclusione che potrebbe valere come segnale per tutta la classe arbitrale, per invitare gli altri direttori di gara a una maggiore attenzione nell'interesse della categoria. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.