Inter-Verona, l'arbitro Fabbri e il Var Nasca verranno fermati: l'intervento di Bastoni era da sanzionare

Continua a far rumore la direzione arbitrale di Inter-Verona, nel mirino della critica ci sono l'operato dell'arbitro Fabbri e del VAR Nasca. Secondo quanto riportato da SportMediaset dopo quanto successo in campo, con la rete di Frattesi convalidata nonostante il fallo di Bastoni su Duda, i due arbitri saranno fermati per le prossime gare. Per l'Aia, nel dettaglio, non aver sanzionato l'intervento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore netto. Per Fabbri e Nasca non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Appena rientreranno, infatti, resteranno sotto osservazione.

La rabbia di Sogliano

"Mi dispiace non parlare di calcio, ma sono deluso dall'episodio del 2-1 dell'Inter. Non sono un moralista, il Verona viene tutti gli anni e perde a San Siro, l'Inter è una grande squadra e le auguro di vincere il campionato. Però oggi c'è stata una grande mancanza di rispetto nei nostri confronti: errori ne facciamo tutti, li fanno gli arbitri, i giocatori, gli allenatori, i giornalisti, i dirigenti. È assurdo quanto successo oggi, perché se parliamo di VR non è concepibile non annullare un gol per una gomitata su un nostro giocatore. A voi magari non frega nulla e io non voglio fare il piagnisteo, ma questa è una mancanza di rispetto clamorosa per una città, per i tifosi, per noi che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni. Sono veramente deluso, mi dispiace per i toni ma non capisco di cosa stiamo parlando: io non ho mai fatto un'intervista a parlare di VAR, perché mi fido, ma oggi è successa una cosa vergognosa".