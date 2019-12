© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono cinque i calciatori fermati dal Giudice Sportivo dopo il 17° turno di Serie A: essendo stati espulsi, conseguente turno di stop per Fabio Pisacane (Cagliari) e Gleison Bremer (Torino), mentre per il quinto giallo sono stati fermati Cristian Ansaldi, Marco Calderoni e Riccardo Gagliolo, rispettivamente in forza a Torino, Lecce e Parma.