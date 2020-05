Serie A, con i playoff scudetto l'Inter potrebbe rischiare anche il posto in Champions

Non sarà facile in Lega calcio trovare un'intesa a proposito del possibile format playoff-playout utile in caso di nuovo stop del campionato dopo la ripresa. Chi è sicuro di una posizione in classifica non ha nessuna intenzione di perderla mettendo a rischio l'Europa o la permanenza in Serie A. Per fare un esempio sui playoff per il titolo: un conto sarebbe far sfidare Juventus, Lazio, Inter e Atalanta, un conto invece sarebbe coinvolgere anche Roma e Napoli, molto più attardate rispetto alle altre. Disputarli a sei squadre significherebbe mettere a rischio anche la Champions League, con l'Inter che per esempio ha ben 15 punti di vantaggio con una partita in meno rispetto agli azzurri di De Laurentiis. Discorso simile anche per la salvezza, con Brescia e SPAL molto staccate rispetto ad alcune avversarie che potrebbero essere inglobate in un playout a 8. A A riportarlo è Il Corriere dello Sport.