Serie A, con nuova sospensione via a playoff e playout. Classifica fatta anche in caso di stop definitivo

vedi letture

Cosa succederebbe in caso di nuovo stop o di definitiva interruzione del campionato? A questa domanda ha risposto il comunicato post Consiglio Federale. Di seguito il passaggio: "Individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout) al fine di individuare l'esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni".