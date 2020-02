vedi letture

Serie A, D'Aversa squalificato dal giudice sportivo: salterà Torino-Parma

Un solo allenatore squalificato dopo la 24esima giornata di Serie A: è l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, che salterà il 25° turno di massima divisione per somma di ammonizioni (cinque, ndr). Terza sanzione per Simone Inzaghi, seconda per Stefano Pioli e Paulo Fonseca, prima per l'esordiente Gigi Di Biagio.