Serie A, è tempo di pensare al 19/20: luoghi e date dei ritiri estivi

© foto di Giacomo Morini

Col campionato 2018/19 in archivio, è tempo di pensare al prossimo per le venti squadre di massima serie italiana. Di seguito i luoghi e le date dei ritiri per quanto riguarda i 20 club della Serie A:

Atalanta - A Clusone dall'11 al 25 luglio. Dal 26 luglio al 2 agosto nel Regno Unito, a Colchester, con intermezzo a Norwich il 30 luglio per l'amichevole con la squadra di casa.

Bologna - A Castelrotto dall'11 al 20 luglio.

Brescia - Pre-ritiro al Centro Sportivo di Torbole Casaglia dal 8 al 12 Luglio. Poi ritiro a Darfo Boario Terme dal 14 al 28 luglio.

Cagliari - Ad Aritzo dall'8 all'11 luglio. A Peio Cogolo - Celledizzo dal 13 al 27 luglio.

Fiorentina - A Moena dal 6 al 21 luglio (dal 14 luglio, una parte della squadra in America per l'ICC)

Genoa - A Neustift dall'8 al 20 luglio.

Hellas Verona - Dal 10 al 21 luglio a Primiero San Martino di Castrozza

Inter - Dall'8 al 14 luglio a Lugano.

Juventus - Alla Continassa dal 10 al 19 luglio, poi tournée in Cina.

Lazio - Ad Auronzo di Cadore dal 12 al 27 luglio, poi a Marienfled dal 3 al 10 agosto.

Lecce - A Santa Cristina di Val Gardena dal 14 al 28 luglio.

Milan - A Milanello dall'8 al 19 luglio.

Napoli - A Dimaro dal 6 al 27 luglio.

Parma - A Prato allo Stelvio dall'8 al 21 luglio.

Roma - Dopo aver annullato il ritiro di Pinzolo, la squadra si ritroverà il 9 luglio a Trigoria per i primi allenamenti dell’anno.

Sampdoria - A Ponte di Legno dal 14 al 27 luglio.

Sassuolo - A Vipiteno dal 14 luglio all'1 agosto.

SPAL - A Tarvisio dall'11 al 21 luglio e a Valles dal 29 luglio al 4 agosto.

Torino - A Bormio dall'8 al 18 luglio.

Udinese - Dal 7 al 20 luglio al centro sportivo Dino Bruseschi. Dal 21 luglio al 2 agosto a Sankt Veit.