© foto di Insidefoto/Image Sport

Il giudice sportivo della Serie A, ha comminato ammende a Napoli, Roma e Fiorentina dopo la trentasettesima giornata di campionato. Questo il dettaglio:

- Ammenda di € 10.000,00: alla Società Napoli per avere i suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, esposto uno striscione, per tre minuti, contenente frasi gravemente offensive nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

- Ammenda di € 10.000,00: alla Società Roma per avere i suoi sostenitori, al 31° e 32° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco due fumogeni che costringevano l'arbitro a interrompere la gara per circa un minuto.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Società Fiorentina per avere i suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta in plastica vuola, senza colpire nessuno. Sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le forze dell'ordine.