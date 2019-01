© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giudice Sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate Marco Benassi della Fiorentina e Matteo Politano dell'Inter. Il primo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete"; il secondo "per avere, al 41' del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Un turno di qualifica, invece, per Barella (Cagliari), Cassata (Frosinone), Cristante e Nzonzi (Roma), Helander (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Petagna (SPAL), Rolon (Genoa) e Praet (Sampdoria). Ammenda di 15.000 euro al Milan per cori insultante di matrice territoriale e di 12.000 euro alla Roma per lancio di fumogeni.