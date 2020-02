© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il recupero di ieri tra Lazio e Hellas Verona, il giudice sportivo della Serie A ha fermato per una giornata Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu. I due giocatori, già diffidati e ammoniti nel match dell'Olimpico, non saranno dunque a disposizione della sfida contro il Parma in programma per domenica al Tardini.