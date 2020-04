Serie A, incubo bilanci: qualche club non ha pagato gli stipendi di gennaio

L'assenza di liquidità per i club di Serie A, ha già spinto alcune società a ritardare i pagamenti degli stipendi: c'è chi non ha versato il mese di febbraio, qualcuno addirittura quello di gennaio. E andando avanti la situazione ovviamente non migliorerà. Per questo è necessario arrivare all'accordo sui tagli. Nei bilanci a rischio ci sono i proventi dei diritti tv, ma anche quelli in arrivo dai biglietti e dagli abbonamenti, oltre agli sponsor che hanno ritardato i rinnovi degli accordi per ovvi motivi, fino al merchandising in ginocchio perché "bene superfluo" in un momento di crisi per tutto il paese. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.