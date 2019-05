© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mancano 45 minuti alla conclusione del campionato di Serie A 2018/2019. Tutto è ancora in discussione, sia in zona Champions che in zona retrocessione. In zona Champions League in questo momento l’Inter sarebbe quinta, mentre il Milan addirittura terzo. Quarto posto per l’Atalanta che sta pareggiando con il Sassuolo. La Roma, nonostante la vittoria momentanea contro il Parma, è sesta. In zona retrocessione sarebbero salve Empoli e Fiorentina, in Serie B il Genoa. Ecco la classifica al 45’:

Juventus 90

Napoli 79

Milan 68

Atalanta 67

Inter 67

Roma 66

Torino 63

Lazio 59

Sampdoria 53

Bologna 44

Sassuolo 44

Cagliari 44

Spal 42

Parma 41

Fiorentina 41

Udinese 40

Empoli 39

Genoa 38

Frosinone 25

Chievo 17