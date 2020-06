Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta a -1 dall'Inter, volano Napoli e Bologna

Questa la classifica aggiornata al termine delle gare giocate alle ore 19:30, valide per la 28esima giornata di Serie A. L’Atalanta si porta momentaneamente e a -1 dall’Inter, impegnata stasera contro il Parma, mentre il Napoli stacca il Milan portandosi a -3 dalla Roma. Successo importante anche per il Bologna che si porta a 37 punti. In coda ko pesanti per Sampdoria e SPAL.

Juventus 69

Lazio 65

Inter 58*

Atalanta 57

Roma 48

Napoli 45

Milan 42

Verona 39

Parma 39*

Cagliari 38

Bologna 37

Sassuolo 34

Fiorentina 31

Torino 31

Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa 26

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 18

* Una partita in meno