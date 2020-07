Serie A, la classifica aggiornata: balzo del Lecce in chiave salvezza, Lazio ancora ko

Successo fondamentale in chiave salvezza per il Lecce. Il 2-1 del Via del Mare contro la Lazio, infatti, permette alla squadra di Liverani di sorpassare momentaneamente il Genoa al quartultimo posto. Continua invece il periodo negativo dei biancocelesti, ancora ko, che rimangono a -7 dalla Juventus (in campo alle 21.45 contro il Milan nel secondo anticipo della 31^ giornata).

Juventus 75

Lazio 68*

Inter 64

Atalanta 63

Roma 48

Napoli 48

Milan 46

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 39

Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Sampdoria 32

Torino 31

Lecce 28*

Genoa 27

Brescia 21

SPAL 19

*una gara in più