Serie A, la classifica aggiornata: il Milan tiene vivo il campionato, il Lecce respira in coda

Dopo il 2-1 del Lecce sulla Lazio, fondamentale in chiave salvezza per la squadra di Liverani, nel secondo anticipo della 31a giornata il Milan ribalta in sei minuti l'iniziale 2-0 contro la Juventus, terminando con una clamorosa vittoria (4-2) che mantiene invariate le distanze per il discorso scudetto e che rilancia i rossoneri in chiave Europa League. Ecco la classifica aggiornata dopo il match di San Siro:

Juventus 75*

Lazio 68*

Inter 64

Atalanta 63

Milan 49*

Roma 48

Napoli 48

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari 39

Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Sampdoria 32

Torino 31

Lecce 28*

Genoa 27

Brescia 21

SPAL 19

*una gara in più