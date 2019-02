Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli non punge, Juve ora a +13

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 neanche col Torino, nel posticipo domenicale del 24° turno. Ringrazia la Juventus, che adesso è prima a +13 punti in classifica sugli azzurri. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa della sfida di domani tra Roma e Bologna:

Juventus 66

Napoli 53

Inter 46

Milan 42

Atalanta 38

Roma 38*

Lazio 38

Fiorentina 35

Torino 35

Sampdoria 33

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 28

Cagliari 24

Udinese 22

SPAL 22

Empoli 21

Bologna 18*

Frosinone 16

Chievo 9

* Una partita in meno